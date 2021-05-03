هكذا عزى الفنان عثمان عريوات في وفاة الممثل القدير بلاحة بن زيان

عزى الممثل القدير عثمان عريوات عائلة الممثل القدير بلاحة بن زيان الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 سنة.

وكتب الفنان القدير عبر صفحته على الانستغرام “اللهم إغفر له وإرحمه وإجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وتوفي اليوم الفنان القدير بلاحة بن زيان بمستشفى العسكري في وهران بعد معاناة مع المرض.

وكان الفنان بلاحة قد أجرى الاربعاء الماضي عملية جراحية على مستوى القلب كللت بالنجاح.

الفنان بلاحة ترك وراءه رصيد هائل وثري من الأاعمال التلفزيونية والمسرحية كما صنع البسمة والفرحة للعائلات الجزائرية.

وستشيع جنازة الفقيد غدا بمدينة سيق ولاية معسكر .

إنا لله وإنا إليه راجعون.