هكذا علقت الأندية العالمية على تعطل منصات التواصل الاجتماعي !

علقت الأندية العالمية الكبيرة على العطب الذي أصاب منصات التواصل الاجتماعي منذ ثلاث ساعات كاملة أمسية اليوم الإثنين.

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نشر صورة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تُظهر الثلاثي السابق للشياطين الحمر “روي كين”، “رود فان نيستلروى” و”ريو فيرديناند” بملعب أولترافورد، وهم يحملون هواتف “فودافون” من الطراز القديم.

ورد القائمين على “تويتر” على صورة حساب المان يو بعبارة :”مرحبًا بالجميع حرفيًا”.

من جانبه نشر حساب “لايبزيغ” الألماني على “التويتر” صورة لحكم بصدد مشاهدة تقنية الفيديو “الفار” وعلق عليها:”التحقق من الواتساب”.