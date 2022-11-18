هكذا علقت حماية المستهلك على دفتر شروط السيارات

علّقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce دفتر شروط تصنيع وإستيراد السيارات في الجزائر الذي صدر امس الخميس بالجريدة الرسمية.

وإعتبرت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك دفتر شروط المصنّعين ووكلاء بيع السيارات ضامن لحقوق المواطن. وكتبت “على العموم دفتر شروط جيد من ناحية ضمان حقوق المستهلك”.

كما وصفت حماية المستهلك دفتر تصنيع وإستيراد السيارات بالجيد عموما حيث انه يلزم بإعطاء ضمان 5 سنوات او100.000كلم بالإضافة إلى التعويض بسيارة بديلة في حالة عطب يتجاوز 48 ساعة… الخ.

من جهة أخرى لم تخفي حماية المستهلك تخوفها من بعض التفاصيل التي قد تظهر اشكاليتها في الممارسة على حد قولها.

واشارة حماية المستهلت إلى أمر مهم في الدفتر الجديد موضحة ان منع إستيراد سيارات الديزل وقالت ” عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل خاص بالسيارات السياحية فقط … بالنسبة لبقية الانواع ومنها النفعية ممكن.” كما ان السيارات الجديدة هي ايضا السيارات التي قل سيرها دون 100 كلم و ليس 1000 مثلما يتم تداوله.