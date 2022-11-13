هكذا علقت رضوى الشربيني على عودة شيرين لطليقها

إنتظر الجميع ردة فعل الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على موضوع عودة مواطنتها المطربة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب.

ومن المعروف أن الشربيني هي من أكثر الشخصيات تعصبا لحقوق المرأة وكرامتها خاصة في موضوع الزواج.

وتحدثت رضوى الشربيني، على خبر رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب وزواجهما للمرة الثانية، عبر برنامجها “هي وبس”.

وقالت الشربيني: “حسام ما غلطش ولو بكلمة واحدة في حق شيرين. أخوها هو اللي طلع، وقال كلام مش كويس في حقها وحق حسام”.

مضيفة: “وبعدين احنا مالنا ترجع لحسام أو ما ترجعش اللي يشيل قربه مخرومة بتخر على دماغة مش على دماغنا احنا”.

وتابعت الإعلامية موجهة كلامها لشيرين: “اقفلي على مشاكل بيتك. إنتي مش إنسان عادي، إنتي شخصية مشهورة تهمي كل جمهورك”.

واختتمت رضوى الشربيني حديثها موجه رسالة لجمهور شيرين “كفاية عك في حياة شيرين”.