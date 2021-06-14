هكذا علقت فرنسا على قرار سحب إعتماد قناة فرانس 24 من الجزائر

بعد أن قررت الجزائر سحب إعتماد القناة التلفزيونية الإخبارية الفرنسية “فرانس 24” بالجزائر . أعربت فرنسا اليوم الإثنين عن أسفها لهذا القرار بحجة تمسكها بحرية الإعلام.

وحسب مونت كارلو الدولية ان المتحدثة بإسم الخارجية الفرنسية قالت “تلقت فرنسا بأسف القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية يوم أمس بسحب اعتماد قناة فرنسا 24 ومراسليها في الجزائر”.

وتابعت أغنيس فون دير مول قائلة “أن فرنسا تدافع عن حرية التعبير وحرية الإعلام، في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم”.

هذا وقررت أمس الأحد الجزائر سحب الإعتماد من ممثلي القناة التلفزيونية الإخبارية الفرنسية “فرانس 24” بالجزائر عقب التحامل على الجزائر ومؤسساتها.

وكان وزارة الإتصال في 14مارس 2021 وجهت أخر إنذار لممثلي فرانس 24 في الجزائر على خلفية طريقة تغطيتها للحراك.