هكذا علقت هند صبري على فوز قيس سعيد بإنتخابات تونس

علقت الممثلة التونسية المتألقة، هند صبري، على نتيجة الإنتخابات الرئاسية في بلدها، والتي تم الإعلان عنها أمسية الأحد.

وغردت الفنانة على صفحتها بتويتر قائلة: “بالأمس إختار شعبنا التونسي في صورة ديمقراطية كسبت احترام العالم السيد، قيس سعيد”.

وتابعت صبري: “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، علينا جميعا أن نتحد خلف هدف واحد هو تقدم الشعب التونسي والدفاع عن مكاسبه”.

وختمت الممثلة التونسية كلامها: “ندعو الله أن يوفق الرئيس والبرلمان فيما فيه الخير لتونس، عاشت تونس حرة”.

للتذكير، فازت النجمة التونسية، هند صبري، بجائزة أفضل ممثلة عربية، بمهرجان الجونة السينمائي 2019، بمصر.