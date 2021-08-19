هكذا علق إبراهيموفيتش عن الرقم الذي اختاره ميسي في البي آس جي

صنع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال تعليقه عن الرقم الذي اختاره ليونيل ميسي بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وسئل زلاتان، من طرف أحد المراسلين الرياضيين، عن رأيه بخصوص ارتداء ميسي، للرقم 30 مع باريس سان جيرمان، بدلا من الرقم 10 الذي يحمله نيمار حاليا.

ورد نجم آسي ميلان بطريقة ساخرة، وطريفة، أين قال: “أعتقد أنه فعل الشيء الصحيح، هذا يظهر بأنه أفضل من نيمار، بثلاث مرات”.

وأحدث هذا العليق من زلاتان ابراهيموفيتش، المعروف بخرجاته الغريبة، تفاعل، وضجة كبير عبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي.