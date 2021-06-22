هكذا علق الجزائريون على خبر خطوبة محرز وصديقته تايلور !

شهدت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تفاعلا كبيرا من طرف الجزائريين منذ يوم أمس الإثنين بعد إعلان نجم المنتخب الوطني رياض محرز عن خطوبته للحسناء البريطانية “تايلور وارد“.

وإلتهبت الصفحة الرسمية لنجم مانشستر سيتي رياض محرز بتعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين رحبوا بخبر إرتباط قائد المنتخب الوطني بالبريطانية تايلور وارد، حيث تلقى العشيقان العديد من التبريكات من نجوم المنتخب الوطني ونجوم مانشستر سيتي.

كما تم تسجيل العديد من التعليقات الساخرة بخصوص ما ينتظر الحسناء البريطانية التي ستكون في مواجهة 44 مليون “كنّة”، بإعتبار أن الحياة الخاصة لرياض محرز تدخل ضمن إهتمامات كل الشعب الجزائري، مثلما كان عليه الحال مع زوجته السابقة “ريتا جوهال” التي كانت تعيش تحت أنظار كل الجزائريين.