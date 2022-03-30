هكذا علق بلماضي على امكانية استقالته من الخضر !

علق الناخب الوطني جمال بلماضي على مستقبله عقب الاقصاء من بلوغ مونديال قطر 2022.

بلماضي قال عقب نهاية اللقاء الذي جمع الخضر بالكاميرون سهرة الثلاثاء.

“أنا متواجد هنا منذ 4 سنوات تقريبا، حيث عشت الكثير من الفرحة، لقد قمت بكل ما بوسعي لإخراج المنتخب من النفق المظلم عندما أتيت سنة 2018”.

“هذا الإقصاء سيُسعد بعض الصحفيين الذين يعملون لصالح بعض اللوبيات”.

قبل أن يُضيف:”أتحمل المسؤولية كاملة، الجزائر بلدي، سيمر المنتخب الوطني الجزائري بأوقات صعبة في الأشهر القادمة لكن يجب النهوض مُجددا”.

“الأكيد أن الجزائر بلد كبير، ستكون هناك أمور جميلة مُستقبلا بوجودي أو بدون بلماضي، وأنا دائما في خدمة بلدي”.

قبل أن يختم:”عندما كنت مُفيدا للمنتخب كنت حاضرا، وعندما لا أشعر بأنني مُفيد سأرحل بكل هدوء، وسأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة”.