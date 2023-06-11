هكذا علق بلماضي على مغادرة لكحل لوهافر وانتقاله لأم صلال

علق الناخب الوطني جمال بلماضي، عن انتقال الدولي الجزائري فيكتور لكحل هذا الصيف، من ناديه لوهافر الفرنسي، إلى فريق أم صلال القطري.

وقال بلماضي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية بمركز سيدي موسى: “كنت أتمنى بقاء فيكتور لكحل مع لوهافر”.

كما أضاف الناخب الوطني: “كشفنا عن قائمة اللاعبين المعنية بالتربص المقبل قبل إمضاء لكحل، مع ناديه الجديد”.

يذكر أن فيكتور لكحل، بعدما قاد ناديه لوهافر، لتحقيق الصعود هذا الموسم لليغ1، قرر مغادرة الفريق للانضمام إلى نادي أم صلال القطري.