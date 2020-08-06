هكذا علق بن رحمة على الخسارة أمام فولهام وتضييع الصعود للبريمرليغ

أبدى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، احترافية وروح رياضية كبيرة، رغم الخسارة التي تلقاها رفقة ناديه برينتفورد، أمام فولهام، وتضييعهم الصعود للبريمرليغ.

ونشر سعيد بن رحمة، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، تعليق جاء فيه، “إذا كنت مستعدا للفوز، فأنت مستعد للخسارة”.

وأرفق الدولي الجزائري هذا التعليق، بصورة له، من المباراة النهائية للبلاي أوف، التي جمعتهم بنادي فولهام، وانتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة 2-1.

وحضي نجم نادي برينتفورد، بتفاعل كبير من معجبيه في هذا المنشور، أين تلقى العديد من التعليقات التي تدعمه وتشجعه في باقي مشواره.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يتجه لمغادرة ناديه برينتفورد في الميركاتو الصيفي الجاري، إلى أحد عمالقة البريمرليغ، المهتمين بخدماته.