هكذا علق بن طالب على الخسارة بخماسية أمام السيتي

وكتب نبيل بن طالب، عبر حسابه الخاص على “التويتر”: “كانت معركة جيدة، وهناك الكثير من الدروس التي يجب أن نستخلصها”.

وأضاف الدولي الجزائري، ولاعب نيوكاستل الإنجليزي: “يجب أن لا نستسلم أبدا، هذا ما عليا أن نتذكره دائما”.

يذكر أن بن طالب شارك أساسيا في هذه المباراة، في مواجهة مواطنه رياض محرز، الذي ساهم في فوز ناديه مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.

A good fight and a lot of lessons learnt, never give up ! This is what we always have to keep in mind !@NUFC pic.twitter.com/uO2mgCEzsS

— Nabil Bentaleb (@nabilbentaleb42) July 9, 2020