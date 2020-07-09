هكذا علق بن طالب على الخسارة بخماسية أمام السيتي

دعا الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لعدم الإستسلام أبدا، في تعليقه على الخسارة التي مني بها أمس الأربعاء، رفقة ناديه نيوكاستل، بنتيجة 5-0، أمام مانشستر سيتي.

وكتب نبيل بن طالب، عبر حسابه الخاص على “التويتر”: “كانت معركة جيدة، وهناك الكثير من الدروس التي يجب أن نستخلصها”.

وأضاف الدولي الجزائري، ولاعب نيوكاستل الإنجليزي: “يجب أن لا نستسلم أبدا، هذا ما عليا أن نتذكره دائما”.

يذكر أن بن طالب شارك أساسيا في هذه المباراة، في مواجهة مواطنه رياض محرز، الذي ساهم في فوز ناديه مانشستر سيتي، بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.