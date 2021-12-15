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الرياضة

هكذا علق بن ناصر على تأهل الخضر لنهائي مونديال العرب !

بقلم حواز عبد النور
هكذا علق بن ناصر على تأهل الخضر لنهائي مونديال العرب !
بن ناصر سعيد
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علق النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على تأهل المُنتخب الوطني لنهائي كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

وسارع لاعب فريق ميلان الايطالي لنشر صورة لزملاء يوسف بلايلي وهم يحتفلون.

وأرفق “إسما” الصورة بعبارة:”تحيا الجزائر، برافو للاعبين، أكثر من مجرد مباراة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/OHOj8
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