هكذا علق “بن ناصر” على تتويجه بالكالتشيو !

عبر النجم الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن سعادته الكبيرة عقب تتويجه بلقب الدوري الايطالي للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك عقب الفوز أمام المُضيف ساسولو في الجولة 38 والأخيرة بثلاثية كاملة دون رد بملعب مابي.

كما نشر متوسط ميدان الخضر صورة مُركبة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سهرة اليوم الأحد.

قبل أن يُرفق اللاعب الذي دخل التاريخ وأصبح أول جزائري يُحقق لقب الكالتشيو الصورة بعبارة:”𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃’𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐀”.

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