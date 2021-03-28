هكذا علق رونالدو على انفعاله ضد الظلم التحكيمي

استنكر نجم المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو الظلم التحجكيمي الذي تعرض له منتخب بلده في مواجهة صربيا، لحساب تصفيات مونديال 2022.

وكتب رونالدو، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”: “كوني قائد المنتخب البرتغالي هو أعظم فخر في حياتي”.

وأضاف: “أنا أبذل قصارى جهدي من أجل بلدي، وهذا لن يتغير أبدا، لكن هناك لحظات صعبة تجعلنا نفقد أعصابنا، عندما نشعر بأن أمة بأكملها تتعرض للضرر”.

وختم كريتسانو رونالدو، رسالته بمحاولة رفع معنيويات زملائه مضيفا: “لنرفع رؤوسنا، ونذهب للتحدي التالي، هيا يا برتغال”.

يذكر أن المنتخب البرتغالي، تعرض للظلم في مواجهة صربيا، بعدما حرم حكم المباراة، القائد كريستيانو رونالدو من هدف شرعي.