هكذا علق محرز بعد رفعه كأس الدوري الانجليزي الممتاز

علق النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” سهرة اليوم الأحد على رفعه كأس الدوري الانجليزي الممتاز.

قائد الخضر نشر صورة له وهو يرفع كأس البريمرليغ التي حققها رفقة مانشستر سيتي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق الساحر الجزائري الصورة ب “1, 2, 3… الحمد الله” في اشارة لتتويجه للمرة الثالثة في مسيرته بالدوري الانجليزي الممتاز.

رياض محرز شارك أساسيا في المُباراة الاحتفالية كما بصم على التمريرة الحاسمة في الهدف الأول الذي سجله كيفين دي بروين في الدقيقة ال11.