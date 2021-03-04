هكذا علق محرز على افتتاح أول رابطة لمُشجعي السيتي بالجزائر

آشاد النجم الدولي الجزائري رياض محرز بافتتاح أول رابطة لمُشجعي فريق مانشستر سيتي الانجليزي بالجزائر.

قائد المُنتخب الوطني نشر تغريدة إعلان الحساب الرسمي للسيتي على إطلاق الرابطة المُتكونة من 13 عضوا والذي يترأسها المؤسس صالح بن هقوقة.

الساحر الجزائري أرفق تغريدة الإعلان عن أول فرع جزائري لنادي المشجعين الرسميين لمانشستر سيتي بعبارة:”مشاء الله”.

يُذكر أن السيتي أصبح يملك شعبية جارفة في القطر الوطني منذ التحاق رياض محرز بالفريق سنة 2018.