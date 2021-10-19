هكذا علق محرز على تألقه في دوري الأبطال

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز على تألقه الكبير مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي سهرة اليوم الثلاثاء في مواجهة كلوب بروج.

ونشر الساحر الجزائري صورا له من اللقاء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق الصور بعبارة:”+3 نقاط، + هدفين.. نستمر في التقدم”.

وبحسب أرقام “أوبتا”، سجل محرز 7 أهداف في آخر 7 مباريات خاضها في دوري أبطال أوروبا، وسجل الدولي الجزائري أمام كلوب بروج 5 أهداف في 3 مباريات، كأكثر فريق يهز شباكه في المسابقة الأوروبية.