هكذا علق محرز على تأهل السيتي لنصف نهائي دوري الأبطال

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصة على تأهل فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

محرز نشر 3 صور له من مواجهة السيتي ضد بوروسيا دورتموند الألماني التي جرت سهرة اليوم الأربعاء بملعب “سيغنال إيدونا بارك”.

وأرفق الساحر الجزائري الصور بكلمة واحدة هي:”SEMIS” في اشارة للوصول للمربع الذهبي من المنافسة الأعرق في القارة العجوز.

ويُعتبر محرز ثالث لاعب جزائري يصل لنصف نهائي التشامبيانزليغ بعد رابح ماجر مع بورتو البرتغالي سنة 1987 وعلي بن عربية مع موناكو سنة 1998.

من جانبه نشر الحساب الرسمي للسيتي على “تويتر” صورة لمحرز أثناء تنفيذه لركلة الجزاء وأرفقها بعبارة:”بوووووووووووم! هاتها من الشبكة يا ماروين!”.

يُذكر أن السيتي سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي على أمل بلوغ النهائي.