هكذا علق محرز على تتويجه بكأس الرابطة !

علق النجم الدولي الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصة على تتويجه بمُنافسة كأس الرابطة الإنجليزية رفقة فريقه مانشستر سيتي.

الساحر الجزائري نشر أمسية اليوم الأحد صورة له وهو يحمل الكأس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق قائد المنتخب الوطني الجزائري الصورة التي ظهر فيها يحتفل بحرارة كبيرة بعبارة:”مرحبا بعودتك”.

وقصد محرز الكأس في تغريدته خاصة وأن السيتي حقق إنجاز تاريخي بالتتويج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة على التوالي.