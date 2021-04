الساحر الجزائري نشر صورا له من اللقاء الذي احتضنه ملعب “الإتحاد” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأرفق محرز الذي شارك طيلة أطوار لقاء دورتموند الصور بعبارة:”تم إنجاز الجزء الأول من العمل”.

First part of the job done 💪🏽 @ManCity pic.twitter.com/dnrYUiZUZU

