هكذا علق نيمار على تتويج ميسي بالمونديال !

علق النجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، على تتويج الأرجنتين وقائدها، ليونيل ميسي، بكأس العالم 2022 بقطر.

حيث نشر، لاعب المُنتخب البرازيلي، صورة لزميله في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وهو يلمس مجسم كأس العالم.

كما أرفق، نيمار، الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”مبروك أخي”.

وتأتي هاته التغريدة رغم أن البرازيل هي المُنافس التاريخي للأرجنتين والغريم التقليدي لها.