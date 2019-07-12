هكذا علق وزير الداخلية الفرنسي على احتفالات الجزائريين بتأهل المنتخب الوطني

علق وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، عن احتفالات الجزائريين بتأهل المنتخب الوطني، للنصف النهائي، من كأس إفريقيا للأمم.

وأشار في تغريدة، عبر حسابه بتويتر، أن الأضرار والحوادث التي وقعت الليلة الماضية على هامش احتفالات الجزائريين بالتأهل للدور النصف النهائي، لكأس أمم إفريقيا، غير مقبولة.

وقال كاستانير ” الأضرار والحوادث التي وقعت الليلة الماضية على هامش احتفالات كان 2019 غير مقبولة”.

من جانبها، اتهمت رئيسة التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، الجزائريين، بإحداث أعمال شغب في فرنسا.

وقالت عبر حسابها بتويتر ” مرة أخرى ، استغل أنصار الفريق الجزائري، بفوز منتخبهم، لإحداث أعمال عنف والمشاركة في أعمال شغب بعدة مدن فرنسية”.

حيث ضمت مارين لوبان، موقفها لموقف نائبها بالبرلمان الأوروبي، والذي طالب وزير الداخلية الفرنسي، منع الراية الجزائرية يوم 14 جويلية، حيث تتزامن مبارة النصف النهائي، مع العيد الوطني الفرنسي.