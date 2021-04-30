هكذا علق وليد ياسين على توقيف مؤسسة الطاكسي الوردي بالبليدة

صرح وزير المنتدب المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وليد ياسين من البليدة ان قطاعه يدافع عن الشركات الناشئة ويقف بجانبها.

وقال وليد ياسين أن قطاعه يدافع عن الشركات الناشئة مهما كانت صفتها من أجل خلق الثروة خارج المحروقات

وبخصوص قضية مؤسسة الطاكسي الوردي المخصصة للنساء فقط والتي تم توقيف نشاطها وعد الوزير بحل المشكل في أقرب وقت ممكن.

كماأضاف الوزير التي صرح أنه تحدث مع والي البيلدة بخصوص القضية وسيتم الوصول إلى حل في أقرب وقت.

وإنتقد وليد ياسين عرقلة الإدارة للشركات حيث إعتبر الوزير ان الشركة مصدر لخلق الثروة وليست الإدارة

من جهته وعد والي البليدة كمال نويصر صاحب المؤسسة بالمساعدة وأن إدارته لن تكون كحجرة لعرقلة التنمية والمؤسسات الناشئنة

وكان إيدير رمضان مدير النقل لولاية البليدة قد صرح بأن توقيف أن توقيف مؤسسة طاكسي الوردي بسبب غياب رخصة الإستغلال.

وكشف صاحب مؤسسة الطاكسي الوردي ان مؤسسته لا تعمل كسيارة أجرة وإنما كتطبيق ياسير ووصلني المعروفين.

كما وجه صاحب المؤسسة نداءا لوزير المنتدب المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على هامش لقائه بالمؤسسات الناشئة بالبليدة.