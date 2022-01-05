هكذا علق وناس على ثلاثية الخضر أمام غانا !

علق النجم الدولي الجزائري “آدم وناس” على الفوز الكبير الذي حققه الخضر أمام مُنتخب غانا.

جناح فريق نابولي الايطالي نشر صورتين له من المواجهة الودية التي انتهت بتفوق الخضر بثلاثية دون أمسية اليوم الأربعاء.

وأرفق وناس الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بعبارة:”قبل العاصفة”، وذلك في اشارة للصورة التي تُظهره قبل الهدف بلحظات.

وأضاف خريج مدرسة بوردو الفرنسي في تعليقه:”فريق عظيم، وقت رائع”.