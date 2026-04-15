هكذا علّق الرئيس الكولومبي على زيارة بابا الفاتيكان للجزائر 

علّق الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، على زيارة بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر إلى الجزائر.

وكتب الرئيس الكولومبي: “إحلال السلام بين الحضارات المختلفة.. هذا هو طريق الإنسانية”.

وأرفق الرئيس الكولومبي تغريدته بصورة لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر رفقة عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني. وهذا خلال زيارته لجامع الجزائر.

وقام بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بزيارة رسمية للجزائر، حيث زار كاتيدرائية السيدة الإفريقية ببلولوغين في العاصمة، ووقف بمدينة عنابة بالموقع الأثري لـ “هيبون”. وغرس غصنا من شجرة زيتون ووضع إكليلا من الزهور، قبل أن يزور دار رعاية المسنين بكنيسة القديس أوغستين.