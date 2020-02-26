هكذا علّق “السيتي” على “محرز” قبل مواجهة “مدريد” !

تنتظر جماهير “مانشستر سيتي”، الكثير من النجم الجزائري “رياض محرز” في مواجهة اليوم الأربعاء أمام “ريال مدريد” في دوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر “التويتر”: “فخر العرب رياض محرز يستعد للمواجهة المرتقبة بطريقته الخاصة”.

يذكر أن جل المصادر الرياضية الإنجليزية والعالمية أجمعت أن “محرز” سيكون أساسي سهرة اليوم أمام الفريق الملكي.