هكذا علّق “السيتي” على “محرز” قبل مواجهة “مدريد” !

تنتظر جماهير “مانشستر سيتي”، الكثير من النجم الجزائري “رياض محرز” في مواجهة اليوم الأربعاء أمام “ريال مدريد” في دوري الأبطال.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الإنجليزي عبر “التويتر”: “فخر العرب رياض محرز يستعد للمواجهة المرتقبة بطريقته الخاصة”.
يذكر أن جل المصادر الرياضية الإنجليزية والعالمية أجمعت أن “محرز” سيكون أساسي سهرة اليوم أمام الفريق الملكي.
فخر العرب @Mahrez22 يستعد للمواجهة المرتقبة على طريقته الخاصة ⚽
🔵 #السيتي pic.twitter.com/8homkBHFm4
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 25, 2020
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