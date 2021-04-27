هكذا علّق براهيم بومزار بعد إنهاء مهامه بوزارة البريد والمواصلات

نشر براهيم بومزار وزير البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية تغريدة عبر صفحته على الفيسبوك عقب إنهاء مهامه على رأس الوزارة.

وكتب بومزار لكل أجل كتاب..اليوم انتهت مهمتي على رأس وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي شرفني بها السيد رئيس الجمهورية.

واضاف الوزير أنه عمل بكل جهد وإخلاص في تسيير شؤون الوزارة قائلا: “يشهد الله أني ما ادخرت في سبيل أدائها جهدا.”

وأشار بومزار أنه فترة ترأسه الوزارة سجلت فيها عدد من الإنجازات خاصة في مجال تدعيم القدرات الوطنية في مجال الاتصالات.

كماقال بومزار: هي فترة كللت، رغم الصعوبات التي ميزتها، بعدد من الإنجازات لاسيما في مجال تدعيم القدرات الوطنية في مجال الاتصالات.

وواصل بومزار أنها “ستكون دعامة للتحسين المستمر لنوعية الخدمات المقدمة لمواطنينا مستقبلا.”

وإختتم بومزار بشكر الرئيس تبون على الثقة التي وضعها فيه وكذا كل الزملاء وعمال القطاع.

وقال بومزار:في الأخير، أتوجه بأسمى عبارات العرفان إلى السيد الرئيس نظير الثقة التي وضعها في شخصي.

وقدم جزيل الشكر إلى كل الزملاء وعمال القطاع نظير ما بذلوه وما سيبذلونه من مجهودات خدمة لمواطنينا الكرام.

هذا وأنهى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام بومزار وزير البريد والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية.

وكلف الرئيس تبون سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية خلفا له بالنيابة.

وجاء قرار الإنهاء بعد ان عجز هذا الاخير عن حل مشكل السيولة عبر مكاتب البريد منذ سنة.