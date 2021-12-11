هكذا علّق بوقرة على مشكل الكرات الثابتة في المنتخب

علّق مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة على الفوز الذي حققه الخضر أمسية اليوم أمام المنتخب المغربي والتأهل إلى الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

وتطرق بوقرة لمشكل الكرات الثابتة في تصريح لقناة الكاس القطرية بعد نهاية المباراة قائلا:

“الشكر موصول للاعبين أولا وأخيرا.. المباراة كانت صعبة لكنها في غاية الجمال، المنتخب المغربي كان قوي جدا في الكرات الثابتة في هذه المباراة بذلنا كل ما في وسعنا، قلت أن هذه المباراة ستلعب على الجاهزية الذهنية”

وبخصوص مباراة الدور نصف النهائي أمام المنتخب القطري قال: “ستكون مباراة صعبة، أنا على دراية على قوة هذا المنتخب الذي يبلي بلائا حسنا أتمنى ان تكون مباراة جميلة بين شعبين شقيقين والفوز للأحسن”.