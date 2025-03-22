هكذا علّق رئيس الجمهورية على علاقة الجزائر بإيطاليا

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم ان سر تميز علاقتنا مع الإيطاليين هو لأنهم يبحثون عن النجاعة وفقط.

وقال الرئيس تبون أن الإيطاليون متواضعون معنا وعلاقتنا معهم تاريخيا متميزة منذ الثورة.

وأكد الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أنه عندما فرضت فرنسا حصارا أوروبيا على مطاراتنا في التسعينات رفضت إيطاليا ذلك.

وأضاف الرئيس تبون انه بعدما رفضت إيطاليا ذلك الحصار تم قتل رعايا إيطاليين من طرف “الإرهاب”.