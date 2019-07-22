هكذا علّق “ريبيري” على “دماء” بن العمري

الرياضة
  • -
  • 0
هكذا علّق “ريبيري” على “دماء” بن العمري
بقلم إسماعيل عشاش

تفاعل نجم كرة القدم الفرنسية “فرانك ريبيري” مع “الدماء” التي سالت من الدولي الجزائري، جمال بن العمري، خلال نهائي الكان.

وأوضح أسطورة “بايرن ميونيخ” بأن لقطة مُدافع الخضر، كانت رسالة تُوضح “رجولة” الجزائريين خلال كأس إفريقيا التي أقيمت في مصر.

وقال لجريدة “الوطن” المصرية :”عندما ترى إصابة بن العمري، وعودته للعب رغم الدماء التي سالت منه، تفهم الكثير من الأشياء”.

وأوضح الجناح الطائر بأن “الإرادة والرجولة” كانتا السلاح الأقوى بيد مُحاربي الصحراء، من أجل تحقيق النجمة الثانية فوق أرض الفراعنة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com