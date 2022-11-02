هكذا علّق زعيم حزب فرنسي على الورقة النقدية الجزائرية الجديدة

نشر زعيم حزب “فرنسا الأبية ” جون لوك ميلونشون تغريدة عبر حسابه على التويتر معلقا فيها على الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 2000 دينار. والتي أصدرها بنك الجزائر بمناسبة إنعقاد القمة العربية يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر 2022.

وغرّد جون لوك ميلونشون بوضع صورة الورقة النقدية الجزائرية الجديدة ومتأسفا على إستبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية وفي هذه الورقة.

وكتب زعيم حزب فرنسا الأبية قائلا: “هذه ورقة نقدية جزائرية، الفرنسية لم تعد لغة مشتركة، يا للحزن، ماكرون وبورن خارج الإطار”.