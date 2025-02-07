هكذا علّق ستورا على تصريحات صنصال حول الوحدة الترابية للجزائر

علّق المؤرخ الفرنسي، بنجامين ستورا، على تصريحات الموقوف بوعلام صنصال، بخصوص الوحدة الترابية للجزائر، مؤكداً أنها بهتان صريح ولا أساس لما قاله من الصحة.

وفي حوار مع جريدة “المساء” الوطنية أمس، صرّح ستورا: “كانت لي فرصة إبراز رؤيتي المختلفة بخصوص هذا الموضوع الذي خاض فيه بوعلام صنصال. والذي زعم فيه تبعية مناطق غربية من الجزائر على غرار وهران وتلمسان تاريخيا للمغرب”.

وأضاف ستورا بهذا الخصوص: “أقول كمؤرخ إن مزاعمه لا أساس لها من الصحة. وبهتان صريح كون هذه المناطق جزائرية محضة منذ قرون طويلة”.

كما تابع ستورا قائلا: “عبّرت عن وجهة نظري في هذا الأمر بصفة علنية. رغم أنه من الصعب التعبير عن رؤية مخالفة مع شخص بعيد عنك”.

ومن جهة أخرى، تطرّق ستور إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا، واعتبر أن بداية الانسداد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية كانت بسبب قضية الصحراء الغربية، وبخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية المزعومة”.