هكذا علّق لاعبو “الخضر” على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية

فاجعة ألمت بالعائلة الرياضية، بعد أن تم الإعلان عن وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية ” كوبي براينت” أمس الأحد في حادث تحطم “هيلكوبتر”.

ونشر العديد من لاعبي الخضر صورا للنجم الأمريكي على غرار “فوزي غولام” الذي علق قائلا: “الأساطير تبقى دائما”.

في حين قال كل من “بن ناصر” و “أندي دولور”: “أرقد في سلام يا أسطورة”.

يذكر أن إبنة “براينت” “جيانا ماريا” قد توفيت هي الأخرى في الحادث الأليم.