هكذا علّق لاعبو “الخضر” على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية

فاجعة ألمت بالعائلة الرياضية، بعد أن تم الإعلان عن وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية ” كوبي براينت” أمس الأحد في حادث تحطم “هيلكوبتر”.
ونشر العديد من لاعبي الخضر صورا للنجم الأمريكي على غرار “فوزي غولام” الذي علق قائلا: “الأساطير تبقى دائما”.
في حين قال كل من “بن ناصر” و “أندي دولور”: “أرقد في سلام يا أسطورة”.
يذكر أن إبنة “براينت” “جيانا ماريا” قد توفيت هي الأخرى في الحادث الأليم.
😔🖤 RIP Kobe. pic.twitter.com/A0UKS5VgT5
— Andy Delort (@AndyDelort9) January 26, 2020
legends live forever 💛💜#Kobe pic.twitter.com/dHFg5nENe2
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) January 26, 2020
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