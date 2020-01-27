هكذا علّق لاعبو “الخضر” على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية

الرياضة
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هكذا علّق لاعبو “الخضر” على وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية
بقلم أمير بهلول

فاجعة ألمت بالعائلة الرياضية، بعد أن تم الإعلان عن وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية ” كوبي براينت” أمس الأحد في حادث تحطم “هيلكوبتر”.

ونشر العديد من لاعبي الخضر صورا للنجم الأمريكي على غرار “فوزي غولام” الذي علق قائلا: “الأساطير تبقى دائما”.

في حين قال كل من “بن ناصر” و “أندي دولور”: “أرقد في سلام يا أسطورة”.

يذكر أن إبنة “براينت” “جيانا ماريا” قد توفيت هي الأخرى في الحادث الأليم.


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