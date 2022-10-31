هكذا علّق لعمامرة على عدم حضور ملك المغرب لقمة الجزائر

علّق وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة على عدم حضور ملك المغرب الدورة 31 للقمة العربية اللتي تحتضنها الجزائر ان التاريخ سيقرر من يتحمل ضياع فرصة توحيد العرب وفي حال كان الامر بأن الفلرصة ضاعت فمن يتحمل المسؤولية يومها.

وفي حوار خص به لعمامرة قناة الحدث انه مهما كان القرار فإن الجزائر تحترم كل اشقائها فيما يتعلق بممارستهم لحقوققهم كأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتابع لعمامرةبالقول من شارك في قمة الجزائر مرحبا ومن فوض مسؤولا اخر نرحب به كذلك وله كل الحقوق في الكلمة ولتعبير عن مواقف بلده

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بدلنا جهد لضمان حضور جميع القادة العرب للدورة 31 للقمة العربية كما ان الشعب الجزائري يرجب بجميع الزعماء العرب

كما ان مبعوث خاص إنتقل إلى الرباط من أجل دعوة العاهل المغربي لحضور هذه القمة وكانت مشاركة على مستوى السفراء ووزراء الخارجية.ليتم إعلامنا صبيحة اليوم بعدم حضور ملك المغرب هذه القمة.