هكذا عنونت الصحافة العالمية تتويج الخضر بـ”كان 2019″

تصدر المنتخب الوطني الجزائري “الخضر”، عناوين الصحف العالمية، بعد تتويجهم المستحق، أمس الجمعة، بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب منتخب السنغال.

وأرجعت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الفضل في تتويج المنتخب الجزائري، بالكأس، للناخب الوطني جمال بلماضي، من خلال عنوانها “مدرب رائع يقود الجزائر إلى عرض إفريقيا”.

ومن جهتها، أشادة شبكة “سكاي سبورت” العالمية، بدور قائد الخضر رياض محرز، في إحراز اللقب القاري وكتبت “رياض محرز يقود الجزائر نحو الحلم الإفريقي”.

صحيفة “ميرور” البريطانية، بررت خسارة السنغال، أمام الجزائر، لغياب صخرة دفاعها كاليدو كوليبالي، معنونتا مقالها “السنغال تسقط في غياب أحد أفضل مدافعي العالم”.

وبدورها، لم تفوت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، هذا الحدث وكتبت “الجزائر تنهي حلم ساديو ماني”، أما شبكة “سكاي سبورت” فعنونت “اللمسة الأخيرة تقتل السنغال”.

وأشادة صحيفة “ماركا” الإسبانية، بمهاجم الخضر، بغداد بونجاح، صاحب الهدف الوحيد في النهائي، وعنونت مقالها “أفضل هداف في العالم يسقط السنغال”.

ونال أنصار الخضر نصيبهم من عنوانين الصحافة العالمية، وبالتحديد صحفة “واشنطن بوست” الأمريكية، والتي كتبت، “جماهير الجزائر تشعل الإحتفالات في فرنسا”.