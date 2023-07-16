هكذا غرق.. وفاة شاب بشاطىء الدومية في الشلف

لقي شاب حتفه غرقا، اليوم الأحد، بشاطىء الدومية في ولاية الشلف، ليضاف إلى حصيلة الغرقى هذه السنة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم انتشال الضحية، من طرف حراس الشواطئ وتقديم الإسعافات الأولية له.

ليتم تحويله إلى عيادة بني حواء في حالة حرجة إلا أنه تم تأكيد وفاته بعد وصوله إلى هذه الاخيرة. والضحية يبلغ من العمر 18 سنة وينحدر من بلدية بنايرية.

واستعمل الضحية دلو مائي للسباحة ثم فلت منه على بعد حوالي 50 متر من الشاطىء في غفلة من الجميع.

ودعت مصالح الحماية المدنية، جميع المواطنيين الإبتعاد عن هاته التصرفات الغير مسؤولة والخطيرة وخاصة للفئات التي لا تحسن السباحة وتستعمل الألعاب المنفوخة بالهواء.