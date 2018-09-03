هكذا فاجأ رونالدو غريمه ميسي !

الرياضة
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هكذا فاجأ رونالدو غريمه ميسي ! ميسي ورونالدو
بقلم وليد كويني

أبدى الدولي الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي، تفاجئه بإنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى صفوف جوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع “موندو ديبورتيفو” تصريحا لميسي جاء فيه: “لم أكن أنتظر رحيل كريستيانو عن ريال مدريد خسر مدريد الكثير مع رحيل رونالدو”.

مضيفا:”سمعت عن اهتمام العديد من الأندية بضمه، ولكن جوفنتوس بدا الخيار الأقل احتمالا لقد اندهشت فعلا، وإختار فريقا جيداً”.

وختم ميسي قائلا:”الريال يملك أسماء أخرى رائعة، لكن سيكون الأمر أكثر صعوبة لهم من دون رونالدو، وبات اليوفي مرشحا للتويج بالشمبينزليغ”.


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