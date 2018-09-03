هكذا فاجأ رونالدو غريمه ميسي !

أبدى الدولي الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي، تفاجئه بإنتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى صفوف جوفنتوس الإيطالي.

ونقل موقع “موندو ديبورتيفو” تصريحا لميسي جاء فيه: “لم أكن أنتظر رحيل كريستيانو عن ريال مدريد خسر مدريد الكثير مع رحيل رونالدو”.

مضيفا:”سمعت عن اهتمام العديد من الأندية بضمه، ولكن جوفنتوس بدا الخيار الأقل احتمالا لقد اندهشت فعلا، وإختار فريقا جيداً”.

وختم ميسي قائلا:”الريال يملك أسماء أخرى رائعة، لكن سيكون الأمر أكثر صعوبة لهم من دون رونالدو، وبات اليوفي مرشحا للتويج بالشمبينزليغ”.