هكذا فاجأ فنان مصري مشهور إحدى معجباته في حفل زفافها !

فاجئ الفنان المصري سيد رجب احدى معجباته بحضوره حفل زفافها، وهذا بعد وصلته من المحيطين به رغبة العروس وتمنيها أن يحضر ويقدمها لزوجها.

جاء ذلك بعد أن نشرت العروس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمنيتها الغريبة ، خاصة أن الفنان يذكرها بوالدها الراحل الذي يشبهه لحد بعيد.

وبالفعل كانت المفاجأة هي حضور الفنان سيد رجب الى حفل الزفاف، أين احتضنته العروس بمجرد رؤيته يدخل الى قاعة الزفاف.

حيث قام بتسليم الفتاة الى زوجها وصافح الجميع، قبل أن يغني ويرقص معهم، ليغادر بعدها الحفل.

ويعتبر مسلسل”أبو العروسة” الذي قام ببطولته سيد رجب، هو سبب هذه الحالة والأمنية الغريبة خصوصا بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حظي به.

لدرجة أن الشركة المنتجة للمسلسل، قد قامت بنشر مقطع فيديو، يظهر فيه سيد رجب أثناء حضوره حفل الزفاف، واستقبال أهل العروسين له.

وهو ما اعتبرته الشركة نجاحا لها ولطاقمها، وأكبر دليل على أنها وفقت في نقل ومحاكاة ما تعيشه الأسر المصرية من خلال مسلسها.