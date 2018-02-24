هكذا فشلت خطة إدارة سوسطارة في الداربي العاصمي

عرف الداربي العاصمي الذي جمع مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة أمسية اليوم السبت حادثة غريبة كان أبطالها مُسيري فريق سوسطارة.

اللذين قاموا بسحب مُلتقطي الكرات من حافة ملعب 05 جويلية الأولمبي في المرحلة الثانية بعد تقدمهم في النتيجة بهدفين دون رد بما أنهم الفريق المُستقبل.

وذلك من أجل تضييع الوقت لكن حدث ما لم يكن في حسبان إدارة الإتحاد بما أن المولودية عدلت النتيجة في المرحلة الثانية.

وهو ماجعل إدارة الرئيس ربوح حداد تُحاول إعادة مُلتقطي الكرات إلى الميدان وهم اللذين يُعتبرون أصاغر فريق إتحاد العاصمة.

لكن ذلك لم يُجدي نفعا بماأن القائمين على الداربي العاصمي لم يسمحوا بعودتهم ما جعل اللقاء يتواصل بدونهم.