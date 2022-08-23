هكذا قامت شبكة لدعم الإرهاب بتنظيم رحلات “حراڤة” في بومرداس!

أفادت مصادر مطلعة لـ “النهار”، أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس، أحالت ملفا خاصا بشبكة مكونة من ثلاثة عناصر، أعمارهم بين 20 و 35 سنة، تنشط في مجال دعم وإسناد جماعات إرهابية مسلحة، مع تنظيم عمليات هجرة غير شرعية عائداتها تسلم للإرهابيين، على محكمة الجنايات للفصل فيه خلال دورة جنائية لاحقة.

وحسب مصادرنا، فإن الشبكة الموقفة تتكون من ثلاثة عناصر، اثنان منهم ينحدران من بلدية “زموري”، والعنصر الثالث من بلدية “بغلية”، وقد ثبث أنهم جميعا كانوا يعملون كعناصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية التي لا تزال ناشطة، خصوصا في الجهة الشرقية لبومرداس والحدود مع تيزي وزو.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه العملية بعد ورود معلومات مؤكدة لعناصر الأمن، تم توقيف المعنيين وحجز هواتف نقالة ومبلغ مالي معتبر، وقد تمت إحالتهم على التحقيق بتهمة دعم وإسناد جماعات إرهابية.

كما أسفرت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة كانوا يشاركون عصابة أخرى، عناصرها لا تزال في حالة فرار، في مجال تنظيم عمليات هجرة غير شرعية وتهريب “حراڤة” للضفة الأخرى.

وقد تم حجز كذلك معدات خاصة بذلك في مخزن، مثل محركين ودلاء مملوءة بالبنزين، وقد اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأضافوا أن عائدات “الحرڤة” كانوا يدعمون بها العناصر الإرهابية.