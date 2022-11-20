هكذا قامت شركة وهمية بتقليد علامة تجارية عالمية لالبسة مستوردة من الصين لتسويقها في الجزائر

تعرضت شركة عالمية رائدة في صناعة الألبسة والأحذية الرياضية منذ سنة 1954 إلى عملية تقليد في علامتها التجارية. بن طريق شركة تجارية وهمية الواقعة بمدينة هراوة شرق العاصمة. أنشأها أحد المتهم “م.اعمر” المقيم بمنطقة الدار البيضاء. هذا الأخير قام باستئجار سجله التجاري لأحد أصدقائه التجار ويتعلق بالمتهم ” أ.فؤاد”.

قضية الحال عرضتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد. كما تم متابعة 3 متهمين عن جناية التزوير. واستعمال المزور في محررات رسمية وتجارية، في أعقاب تحقيقات قضائية طالت عملية تقليد لعلامة تجارية مشهورة عالميا. إثر شكوى تقدمت بها الممقل القانوني لاحد الشركات أمام نيابة المحكمة. كما أفادت أن منتوجاتها تتعرض لحملة تقليد واسعة، وعليه ومباشرة التحريات وبعد مراقبة السلعة المستوردة. المتمثلة في كمية كبيرة من البدلات تحمل علامة مشابهة، على مستوى مطار هواري بومدين من طرف أعوان الجمارك. من طرف صاحب مسير شركة “البحار الصغير” المدعو “ح.عبد الباسط”. حررت ذات المصالح تقرير يفيد أن السلعة محل الاستيراد رديئة.

كما أنه تم شراؤها بسعر زهيد يقدر ب 4.80 دولار أمريكي للوحدة الواحدة ما يقابله 500دج ثمن البذلة الواحدة. وعليه تم حجز البضاعة واخضاع مستوردها للتحقيق.

في حين، كشفت التحريات على إثر استغلال الوثائق المسترجعة من مركز السجل التجاري ببلدية الحراش. أن السجل التجاري مسجل للشركة نفسها مسجل باسم المسمى “ش.اسماعيل” المقيم بورقلة. وفي إطار التحقيق القضائي وبعد الفحص الدقيق للرقم الهاتفي للمسمى “م.اعمر”. تبين أن هذا الاخير قام باستئجار سجله التجاري لتسيير الشركة محل الجريمة للمدعو “أ.فؤاد” مقابل 10 آلاف دج. لمدة لا تفوق سنة.