هكذا قام “شريف ملال” وشقيقه باستغلال حساب Jsk لتهريب 275 ألف دولار و300 ألف أورو

كشفت التحقيقات الأولية في قضية رئيس شبيبة القبائل السابق ” jsk”، المتهم الموقوف “شريف ملال”. وقائع فساد مالي، تم الكشف عنها من خلال التحويلات المالية المشبوهة. لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة ” الاورو والدولار الامريكي”. تم تحويلها الى الخارج بطريقة غير شرعية، منها دولتي أمريكا وألمانيا ” لوكسمبورغ”. بما يضاهي 1129 عملية، خلال تولّيه المنصب، عبر استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الاسهم ” شبيبة القبائل “jsk ssp”. عن طريق بنك التنمية المحلية.

كما أسفرت التحقيقات من خلال الانابات القضائية نحو البلدين المذكورين، وجود عمليات تصدير مشبوهة للمركبات من دولة لوكسمبورغ. نحو الجزائر، بمقدار 1129 عملية عن طريق الشركتين المسماة LUX CAR LEASING. و”LH CONSULTING “استفاد منها أشخاص طبيعيين، على غرار شركة SARL SODIVEM+32.

وبحسب مصادر عليمة لـ” النهار”، فإن عملية توقيف المتهم ” ملال شريف”. جاء في أعقاب شبهات فساد، تضمنت عمليات تهريب للاموال نحو الخارج. ارتكبها المتهم برفقة شقيقها الفار من العدالة المدعو ” ملال غيلاس” تحت غطاء عملية استيراد مركبات من دولة لوكسمبورغ.

اذ كشفت الانابة القضائية الدولية التي أصدرها وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. بتاريخ 26 اكتوبر 2020، أن المتهم شريف ملال وشقيقه المدعو ” غيلاس”. متورطين في عملية تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى نفس دولة لوكسمبورغ. قدر ب 300 ألف أورو.

هذا المبلغ تم ضبطه لدى شخصين مقيمين بنفس الدولة، لم يتم تحديد هويتهما. وخلالها اعترفا كليهما لرجال الضبطية القضائية لوكسمبورغ أنهما كانا متوجهين للقيام بعمليات تسديد نقدية. لشراء مركبات من عند الشركة المسماة ” Lux Car Leasing”، والشركة المسماة ” LH Consulting” لمالكيها كل من شريف ملال وشقيقه ” غيلاس”.

كما اكدت ذات المحاضر ان الشركتين قامتا بـ 1129 عملية، تشمل 839 عملية لفائدة 25 شركة. بالإضافة إلى 290 عملية لفائدة أشخاص طبيعيين ، بحيث تم ضبط 78 عملية. قامت بها شركة LH Consulting، تشمل 46 عملية لفائدة الشركة المسماة Sodivem، مع 32 عملية لفائدة عشرات الأشخاص أيضا.

التحقيقات تكشف..

ولقد ثبت من خلال التحقيق أن الشركات المتواجدة خارج التراب الوطني. تتمثل في شركات تجارية، بأصول عقارية، ولها حسابات بنكية سارية المفعول.

ويتابع في ذات القضية، كل من شريف ملال كلمتهم موقوف بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب الجنح والجنايات. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال في اطار جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود، باستعمال تسهيلات. تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع. الاخفاء والتستر عمدا على المصدر غير المشروع لممتلكات ناتجة عن عائدات اجرامية والمشاركة.

كما التحريات أفضت أيضا الى عملية تهريب للعملة الصعبة، بتاريخ 1 جوان 2020، تتعلق بمبلغ قدره 275 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية، لشبيبة القبائل الى بنك امريكيJpmprgan. chase bank.

كما تقاسم ملال شريف هذه التهم، مع ثلاث متهمين اثنين منهما في حالة فرار في مقدمتها شقيقه ” غيلاس ملال”، والمدعو ” ح.العياضي” في حالة فرار، والمدعو ” ش.ش” ابن ولاية تيزي وزو.

كما يتابع في ذات القضية، 4 شركات كأشخاص معنوية، ويتعلق الأمر ب” sarl tarento automobil”، لمسيرها ” شريف ملال”، الكائن مقرها بولاية شلف.

شركة lux car leasing الكائن مقرها بلوكسمبورغ”. وكذا شركة” l.h consulting بلوكسمبورغ، وشركة gemo لمسيرها ملال غيلاس بدولة لوكسمبورغ.

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