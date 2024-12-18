هكذا قام طالب جامعي بمعاملات مالية مشبوهة بقيمة 76 مليار في مجال تجارة الذهب

واصل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، لليوم السادس على التوالي، جلسة محاكمة المتهمين في التهريب باستخدام سجلات تجارية وهمية. وتميزت جلسة المحاكمة بسماع عدد من المتهمين نهار اليوم الأربعاء، من بينهم طالب جامعي.

وأنكر الطالب الجامعي “ز.إ” التهم المنسوبة إليه، وصرح بأنه اقتحم مجال تجارة الذهب بإرادته. إذ أراد أن يؤسس حياته بمفرده. مضيفاً بأنه بعد مرور مدة 6 أشهر من بدايته هذا النشاط في تجارة المجوهرات، أجرى 8 معاملات مع شركة “وسام بيجو” بقيمة 76 مليار سنتيم في 95 كلغ من الذهب و20 كلغ من الفضة.

وشهدت جلسة المحاكمة لنهار اليوم، سماع متهم آخر، والده “ز.س” الذي صرح بأنه تاجر جملة في الذهب من ولاية قسنطينة، وأنكر التهم المنسوبة إليه، مضيفاً بأنه سبق أن تواصل مع شركة “وسام بيجو” المتواجدة بمنطقة أولاد فايت.

كما قام بـ 78 معاملة بقيمة 681 مليار سنتيم من سنة 2019 إلى غاية 2023. وأضاف المتهم في معرض تصريحاته أن رأسماله كان 13 مليار سنتيم، من ضمنها 7 ملايير كانت دين من حماته. مضيفاً بأنه سبق أن قام أيضا بـ8 معاملات أخرى مع شركة “ذو باست إن ذو غولد” المتواجدة بولاية باتنة. تراوحت القيمة المالية لهذه المعاملات بـ 78 مليار سنتيم.