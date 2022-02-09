هكذا قام عجوز سبعيني بقتل جزائري وإصابة آخر في بلجيكا

أصدرت محكمة جنايات هينو، في بلجيكا، حكما بالسجن 15 عاما ضد شخص يدعى محمد كسوس. بتهمة قتل جزائري وإصابة آخر. ليلة 31 ديسمبر 2019 إلى 1 جانفي 2020 في بلجيكا.

وحسب موقع la libre، حيثيات الحادثة تعود لتاريخ في 31 ديسمبر 2019، حيث تحتفل مقاهي بلدة شارلروا السفلى في بلجيكا بالعام الجديد.

نظم مالك المقهى في بلجيكا، حفلة خاصة بعيد ميلاده، وكان جزائريون جالسون هناك، بينهم شخص يُدعى ناني. محمد كسوس، تونسي يبلغ من العمر 70 عاما، غير مدعو للحفل. لكنه أصر على الحضور. قبل مالك المقهى طلبه لأن هذا الأب المطلق لثلاثة أطفال هو زبون وفي.

التقى المتهم كسوس مع الجزائريين قدم لهم التحية، وجلس في الحانة يشرب الخمر. تقدم ناني إليه وأصر على أن يشتري له المشروب.

إلا أن الأمور انقلبت وتحولت إلى شجار، حيث اتهم الجاني محمد كسوس، الضحيتين الجزائريين أنهما قاما بسرقة مشروبه الخاص.

غضب المتهم البالغ من العمر السبعين، وترك الحانة متوعدا بالعودة بسلاح “لقتل” كل منهم.

استمر المدعوون في الاحتفال، معتقدين أنه لن يعود. لكن الجاني عاد وبيده مسدس نصف آلي، حيث وصل إلى الشرفة وانتظر.

خرج عبد الرحمن المدعو ناني وجزائري آخر لتدخين سيجارة. وفي لمح البصر أطلق عليه محمد كسوس رصاصة اخترقت فم عبد الرحمن. واستقرت في كتف الصبي الآخر.

المحكمة البلجيكية قالت إن المتهم قد تعمد جريمته مع سبق الإصرار. أما بالنسبة للحكم، فقد أخذوا بعين الاعتبار سنه وحالته الصحية غير المستقرة.

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