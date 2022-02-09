هكذا قام عجوز سبعيني بقتل جزائري وإصابة آخر في بلجيكا
أصدرت محكمة جنايات هينو، في بلجيكا، حكما بالسجن 15 عاما ضد شخص يدعى محمد كسوس. بتهمة قتل جزائري وإصابة آخر. ليلة 31 ديسمبر 2019 إلى 1 جانفي 2020 في بلجيكا.
وحسب موقع la libre، حيثيات الحادثة تعود لتاريخ في 31 ديسمبر 2019، حيث تحتفل مقاهي بلدة شارلروا السفلى في بلجيكا بالعام الجديد.
نظم مالك المقهى في بلجيكا، حفلة خاصة بعيد ميلاده، وكان جزائريون جالسون هناك، بينهم شخص يُدعى ناني. محمد كسوس، تونسي يبلغ من العمر 70 عاما، غير مدعو للحفل. لكنه أصر على الحضور. قبل مالك المقهى طلبه لأن هذا الأب المطلق لثلاثة أطفال هو زبون وفي.
التقى المتهم كسوس مع الجزائريين قدم لهم التحية، وجلس في الحانة يشرب الخمر. تقدم ناني إليه وأصر على أن يشتري له المشروب.
إلا أن الأمور انقلبت وتحولت إلى شجار، حيث اتهم الجاني محمد كسوس، الضحيتين الجزائريين أنهما قاما بسرقة مشروبه الخاص.
غضب المتهم البالغ من العمر السبعين، وترك الحانة متوعدا بالعودة بسلاح “لقتل” كل منهم.
استمر المدعوون في الاحتفال، معتقدين أنه لن يعود. لكن الجاني عاد وبيده مسدس نصف آلي، حيث وصل إلى الشرفة وانتظر.
خرج عبد الرحمن المدعو ناني وجزائري آخر لتدخين سيجارة. وفي لمح البصر أطلق عليه محمد كسوس رصاصة اخترقت فم عبد الرحمن. واستقرت في كتف الصبي الآخر.
المحكمة البلجيكية قالت إن المتهم قد تعمد جريمته مع سبق الإصرار. أما بالنسبة للحكم، فقد أخذوا بعين الاعتبار سنه وحالته الصحية غير المستقرة.
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تفاصيل بشعة.. قاصر جزائري يقتل 12 حراقا في يوم واحد بإسبانيا
اعتقلت شرطة أليكانتي في إسبانيا، قاصرا جزائريا، ارتكب 12 جريمة بشعة. حسب ما أورده موقع abc.
وحسب ذات الموقع، فإن المعتقل كان جزءًا من منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين. على متن قوارب من الساحل الإفريقي إلى إسبانيا.
وألقت عناصر من الشرطة الوطنية في أليكانتي القبض على قاصر جزائري. باعتباره الجاني المزعوم لارتكاب 12 جريمة قتل وإصابات طائشة. واتهامه بدمج منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
المعتقل هو أحد الناجين من قارب صغير وصل إلى ساحل أليكانتا في جانفي الماضي. ولم ينج منه سوى خمسة من السبعة عشر شخصا الذين صعدوا على متن القارب من الجزائر.
وبحسب التحقيقات، دفع الضحايا ما بين 2500 و 1900 أورو مقابل رحلة “يستحيل تحقيقها” بسبب ظروف القارب.
تم إنقاذ الناجين الخمسة من غرق السفينة من قبل خفر السواحل الإسباني، سالفامينتو ماريتيمو على بعد 22 ميلاً من الساحل. ونقلهم إلى مركز المساعدة المؤقتة للأجانب (CATE) المثبت في ميناء أليكانتي.
وبعد التقييم الطبي الأولي الذي أجراه الصليب الأحمر، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى أليكانتي العام. بسبب انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وتم الإفراج عنهم لاحقًا. وظل الباقون في الحجز.
رحلة “مستحيلة التحقيق”
ويرى الباحثون أن “فرص إتمام الرحلة بنجاح تكاد تكون معدومة” وأن العبور كان “مستحيل التحقيق”. حيث تمت الرحلة عبر زورق مطاطي قابل للنفخ، يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار. مع قليل من قوة المحرك وسوء الإمداد بالوقود.
يضاف إلى ذلك “زيادة في عدد أفراد الحراقة، وغياب أنظمة GPS. وقلة خبرة القبطان الذي بالكاد يعرف كيفية التعامل مع القارب. وهي الظروف التي تسببت في توقف القارب وغرقه في اليوم التالي لانطلاق الرحلة. بحسب الشرطة الوطنية الإسبانية.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الظروف الجوية معاكسة، مما أدى إلى انقلاب القارب وسقوط الجميع في البحر.
كما تمكن ثمانية أشخاص فقط من النجاة من هذا الحدث. كما أن الشبكة الإجرامية المسؤولة المزعومة طالبت من الضحايا بمبالغ باهظة مقابل مساعدتهم على الهجرة غير الشرعية.
وبدأ التحقيق بشكوى أحد الناجين في وحدة مناهضة شبكات الهجرة التابعة لدائرة الهجرة والحدود في مقاطعة اليكانتي.
وبعد أخذ أقوال الناجين ومنهم بعض أقارب المتوفى والمعلومات التي تم جمعها من بلاغات الاختفاء. والرفات التي جمعتها مجموعة التحقيق، تمكن التعرف على جميع المتوفين.
نتيجة للتحقيقات، كشفت أن المعتقل كان جزءًا من منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين. في قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا.
ووضع القاصر، الذي كان وقت اعتقاله، في مركز احتجاز الأجانب، تحت تصرف مكتب المدعي العام للأطفال في فالنسيا. الذي أصدر قرارًا بتحويله إلى مركز الأحداث.
الشبكة الإجرامية
كما كشف التحقيق الذي أجراه الأمن الإسباني أن التنظيم الإجرامي الذي يقف وراء القارب. يتكون من عدة أعضاء لهم وظائف محددة أو مهام متباينة. بالتزامن مع الهياكل الإجرامية لشبكات الهجرة غير الشرعية.
في العام الماضي، ألقت كتيبة الأجانب والحدود في أليكانتي القبض على ما مجموعه سبعة عشر مالكًا للقوارب. متورطين في الهجرة غير الشرعية.