هكذا قام متهم بتحريض الحشود للاعتداء على “جمال بن اسماعين” لحظة توثيقه فيديو حرق “كليو كومبيس”

كشفت التحقيقات بعد استغلال هاتف الضحية ” جمال بن اسماعين ” أن الاخير ابان حياته في حدود الساعة الرابعة وعشرون دقيقة.” قام بواسطة جهاز هاتفه النقال بتسجيل مقطع فيديو مدته “دقيقة وخمسة ثلاثون ثانيه “. على مستوى قرية تيزي نسملان بالاربعاء ناثيراثن” يظهر فيه حشد كبير من الأشخاص، قاموا بالاعتداء على شخصين كانا على متن مركبة من نوع ” رونو كليو كومبيس” بيضاء اللون تحمل ترقيم ولاية ميلة.

بحيث قام الجناة باخراج السائق ومرافيقه بالقوة والاعتداء عليهم، مع تحطيم المركبة عمدا، حيث استلزم تدخل الشرطيين لانقاذاهما منهم.

ضمن نفس الفيديو، فإن جمال بن اسماعين قام بتسجيل تحركات هذه المجموعة التي قامت بالاعتداء على أحدهما. رغم تواجده وسط رجال الشرطة، فتفطن له شخص يرتدي سروال رياضي رمادي اللون وقميص بنفس اللون. وكمامة زرقاء اللون،وقبعة ” بيري” وبيديه حجارتين هذا الاخير تقدم نحو الضحية وخاطبه بصريح العبارة ” فيلمي فيلمي. ” فرد ” جمال بن اسماعين ” بعبارة ” راني مع صحابي هنا ياخو”.

ودائما في نفس مقطع الفيديو ام ذلك الشخص استفسر من الضحية عن سبب تواجدهم بعين المكان مع اتهامه باضرام النيران. وبدأ يصرخ وينادي بأعلى ” صوته من أجل لفت انتباه الحشد الكبير من الأشخاص. الذين قاموا بالاعتداء على الشخصين الذين كانا على متن المركبة من خلال ترديده عبارات تحريضية. ” نتوما واش ديرو هنا، راكو تحرقوا راحوا تحرقوا” رغم محاولة الضحية تهدئته ومن تم توقف التسجيل.

كما تبين أن الضحية ” بن سماعين” كان يتواجد على مستوى الطريق الرئيسي لقرية ” تيزي سملال” اين تعرض إلى اعتداء من قبل المدعو ” ح.عمران” الذي تفطن له بأنه يقوم بتصوير التسجيل بعد الاعتداء علل الضحية باعتبار أن الهاتف النقال كان مشفر برقم سري فلم يتم التمكن من فك رقمه السري.