هكذا قتل «رومبـو» شابا للانتقام من تشويه وجـه صديقه خلال شجار في حسين داي

ارتكب الجريمة برفقة صديقيه الفارّين

اهتزّ حي «سيلا» بحسين داي على وقع جريمة بشعة، عقب مشاجرة أمام باب عمارة في جنح الظلام، بين 3 شبان في العشرينات من العمر والضحية المدعو «ح.عبد الرحمان»، بسبب شجار سبق أن وقع في أمسية نفس اليوم، بين الضحية وأحد المتهمين المدعو «ّهـ. نبيل».

تسببّ في تشويه وجه هذا الأخير، الأمر الذي جعله يعود إلى نفس الحي برفقة صديقيه «ح.كريم» المكنّى «رومبو» و«ل.محمد» للثأر من الضحية.

وعليه وبتاريخ 19 أفريل 2012 وفي حدود الساعة الحادي عشر تقريبا، توجّه المتهم «هـ.نبيل» رفقة المدعوين «ح. كريم» و«ل. محمد»، إلى الضحية «ح. عبد الرحمان»، وبعدما وصلوا إلى مدخل العمارة بحي «سيلا» في المقرية بحسين داي.

قام أحد المتهمين المدعو «ح.نبيل» للاستفسار من الضحية عن سبب تشويهه وجه «نبيل» خلال المشاجرة التي نشبت بينهما بالحي في حدود الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، إلا أن «نبيل» أمر الأخير بالابتعاد عنه، لتتحوّل ملاسنات كلامية بينهما إلى مشاجرة استعمل فيها الضحية «نبيل» سكينا.

حيث قام بالاعتداء بواسطته على «كريم» بعدة طعنات، ليقوم في تلك الأثناء صديقاه «نبيل» و«محمد» بمهاجمته حتى أسقطاه أرضا، وخلالها قام «كريم» و«نبيل» بتوجيه عدة طعنات للضحية، منها ما أصابته على مستوى البطن.

وكانت كافية لإزهاق روحه، ليلفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، متأثرا بالإصابة البليغة عقب نقله لتلقي الإسعافات الأولية.

في حين فرّ «كريم» على متن سيارته من نوع «ماروتي 800» برفقة 4 أشخاص أخرين، وعليه تنقل رجال الضبطية إلى مسرح الجريمة إثر بلاغ من قاعة الاستقبال بمصلحة الاستعجالات في مستشفى «مصطفى باشا»، تفيد باستقبالها لشخص مصاب، مات متأثرا من الإصابة، لتسفر التحريات الأولية أن الفاعلين هما «هـ، نبيل» و«ح.كريم» و«ل.محمد» اللذين غادروا التراب الوطني عبر الحدود البرية الشرقية للبلاد.

ليتمّ توقيف أحدهم بعد 5 سنوات، ويتعلق الأمر بالمدعو «ح.كريم» الذي مثل أمس الأحد، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، لمواجهة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد.