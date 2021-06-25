هكذا قتل شاب صهره ودفنه في رمال “شاطئ البحر” بسكيكدة!

قام بنقل جثته فوق دراجة “فيسبا” إلى الشاطئ لدفنها

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة في سكيكدة، أول أمس، بإيداع شاب في العقد الرابع من العمر، تورط في جريمة قتل، كان ضحيتها خطيب شقيقته، حيث كشفت التحقيقات بأن الجاني الذي وجهت له أصابع الاتهام، بعد اكتشاف أن آخر اتصال في هاتف الضحية كان به، أكد أنه بعد اكتشاف بأن الشخص، وهو المقتول في قضية الحال، قام بخطبة شقيقته وهو متزوج وله عائلة، فثارت ثائرته وأقدم على قتله بمفرده في منزله الذي كان يلتقي فيه الضحية وشقيقته، بعدما تشاجرا، ليقوم بقتله بواسطة حبل، وتركه إلى غاية الليل، أين قام بنقله فوق دراجة نارية من نوع “فيسبا” إلى “الشاطئ 2” بمنطقة “قرباز” ببلدية “جندل سعدي محمد”، غير بعيد عن المنزل الذي وقعت فيه الجريمة.

وأضاف بأنه قام بجرّ جثة الضحية بعدما وصل إلى الشاطئ إلى مكان معزول، أين قام بحفر حفرة كبيرة، وقام بإخفاء جثة الضحية فيها، والتي تم انتشالها بعدما اعترف أمام الضبطية القضائية أثر مواجهته بالقرائن، وقادها إلى المكان الذي دفن فيه الضحية، الذي تم استخراج جثته بحضور كل الجهات الوصية.