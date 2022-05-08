هكذا قتل عسكري سابق عمته العجوز بمطبخها خنقا لسرقة أموالها ومجوهراتها بالحراش

تورط عسكري سابق في العقد الثالث من العمر يدعى”ب.رياض” عسكري سابق رفقة صديقه “ز.عمر” في إزهاق روح عمته العجوز. التي تقيم بمفردها بشقة كائنة بالحراش وذلك بغرض للاستيلاء على أموالها ومجوهراتها. وهي الوقائع التي مثل بموجبها المتهمان أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لمواجهة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

ملابسات القضية تعود لتاريخ 20 جانفي 2021، حين اكتشفت مصالح أمن ولاية الجزائر جثة عجوز ملقاة داخل مطبخ منزلها. التي تقيم فيه بمفردها بشقة بإقليم منطقة الحراش.

هاته الأخيرة ولدى نقلها لمستشفى سليم زميرلي وإخضاعها على الطبيب الشرعي، تبين أنها متوفية منذ 24 ساعة، وعليها آثار عنيفة.

وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها في ملابسات الجريمة، والتي انطلقت من الهاتف النقال الخاص بالضحية المرحومة. الذي تبين أنه تم سحب منه شريحة الضحية منه بتاريخ. وتم وضع شريحة جديدة تبين انها تعود لشخص يدعى”ب نور الدين”. هذا الأخير الذي تم توقيفه بورشة بناء وأكد خلال استجوابه انه اشتراه من عند المتهم”ب.رياض”.

وبمواصلة التحقيق تم توقيف هذا الأخير الذي كشفت التحريات تورطه رفقة صديقه في إزهاق روح عمته بعد زيارته لها.

أين قام المتهم الثاني”ز.عمر” بإمساكها من الخلف وخنقها بقبضة ذراعه، وتكميم فمها بيده الأخرى. إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

ومنه قام المتهم”ب.رياض” بتفتيش المسكن للبحث عن الأموال والمجوهرات. أين استولى على أربع سلاسل، وخاتمين، وقراطين وهاتف ومبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف دج.

المتهم”ب.رياض” كشف خلال محاكمته انه زار عمته قبل الواقعة بأيام، وأنه حينها راودته فكرة قتلها والاستيلاء على أموالها ومجوهراتها. كونها عجوز تقيم بمفردها وهي متقاعدة، وانه اخذ معه صديقه المتهم الثاني الذي عرض عليه الفكرة. والذي قدمه لعمته على أساس أنه شقيقه”إسلام” كونها لا تعرفه، وأنهما قاما بفعلتهما بعد تناولهما للأقراص المهلوسة.

وهي نفس الوقائع التي اعترف بها المتهم الثاني “ز.عمر” خلال محاكمته مؤكدان أنهما فرا بعدها إلى ولاية جيجل لصرف ما سرقاه.