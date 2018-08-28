هكذا قتل 6 متهمين بينهم فتاة مرافقهم بـ«الكريك» في قسنطينة

سيمثلون أمام محكمة الجنايات الابتدائية

أكدت مصادر قضائية موثوقة لـ”النهار” بأنه تمت إحالة المتهمين “ب.ز” و”ز.ش” و”ز.أ” و”ق.ر” و”ط.ه” المكنى “شوشو” و”ب.ن” المكناة “الجيجلية”، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء قسنطينة في دورتها الأولى للسنة القضائية الجديدة 2018 / 2019 لمحاكمتهم.

وحسب ذات المصادر، فإنه سيتم خلال الآجال المقبلة تبليغ المتهمين 6 الموقوفين بالمؤسسة العقابية بأمر عن قاضي التحقيق بمحكمة الخروب الابتدائية، الذي كيف الاتهام الموجه إليهم بجناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية.

كما سيتم توجيه تبليغات بالحضور إلى الشهود لحضور جلسة محاكمة المتهمين في هذه القضية، التي تعود حيثياتها إلى 13 أكتوبر 2017.

أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي حميم اتصالا هاتفيا من طرف المسمى “ب.ز” الساكن بحي الإخوة “براهمية” بالخروب، أبلغهم بوجود جثة هامدة مرمية في كومة القمامة بمنطقة المريج، أين تنقل عناصر الدرك الوطني فورا إلى عين المكان، ليتم العثور على الجثة.

وبعد معاينتها تبين أنها للمتوفي “م.أ” الذي تعرض إلى إصابات في الجمجمة أدت إلى وفاته، وبعد إخضاع الجثة للتشريح الطبي من طرف الطبيب الشرعي بمستشفى “محمد بوضياف” بالخروب في، 15 أكتوبر2017، أكد تقرير التشريح بأن الإصابات كانت بأداة صلبة.

من جهتها كشفت نتائج تحقيقات الدرك الوطني تورط المتهم “ب.ز” الذي اكتشف جثة الضحية “م.أ”، والذي بحوزته “كناشه” مسجلا به مبلغ 70 مليون سنتيم يدين به للمتهم سالف الذكر، حيث تم توقيفه على متن سيارته “سامبول”، صبيحة وقوع الجريمة، بعد أن قام بغسل كراسيها.

وإثر معاينتها تبين وجود آثار الدم، وبعد مواجهته بالأدلة كشف عن هويات شركائه في الجريمة الشنعاء، التي وقعت إثر مناوشات بين الضحية “م.أ” والمتهم “ز.ش”، الذي سدد له ضربة في الرأس من الخلف بواسطة “رافع العجلات” وسقط مغشيا عليه، وبعدها فارق الحياة متأثرا بإصابته داخل السيارة.

أين اتفق المتهمون على رمي الجثة في المزبلة وإضرام النار فيها، وهو ما تم مع ردمه ووضع كيس بلاستيكي مملوء بالقمامة وأريكة على جثته.